Tornano liberi gli Jacobini dopo oltre cinque mesi ai domiciliari Inchiesta sulla banca popolare di Bari (Di giovedì 9 luglio 2020) Falso in bilancio, falso in prospetto, ostacolo alla vigilanza. Con queste accuse, nell'ambito dell'Inchiesta riguardante la banca popolare di Bari, furono arrestati Marco Jacobini e il figlio Gianluca, rispettivamente presidente e amministratore dell'istituto. Ai domiciliari dal 30 gennaio torbano ora in libertà per decisione del tribunale del riesame.

