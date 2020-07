Torino, "ostaggia" del virus, dopo 85 giorni Linda riottiene la libertà: tampone negativo (Di giovedì 9 luglio 2020) Un'odissea da record: "Per prima cosa andrò a trovare il mio nipotino, sono tre mesi che non lo vedo" Leggi su repubblica

Ultime Notizie dalla rete : Torino ostaggia

La Repubblica

È la fine di un incubo. Non sa definirlo in altro modo Linda Mancarella, 62 anni, reclusa in casa da 85 giorni perché positiva al Coronavirus. "Mi hanno chiamato stamattina e ho notato subito la voce ...RIVAROLO CANAVESE – Si sono svolti sabato scorso nella chiesa di San Giacomo, i funerali di Graziella Gava in Bertetto, 82 anni, entrata nella cronaca cittadina per essere stata presa in ostaggio dall ...