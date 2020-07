Ticino, patrimonio di biodiversità (Di giovedì 9 luglio 2020) C’è un patrimonio di biodiversità tutto da scoprire. Ci sono laghetti alpini a 2.000 metri di quota dal fascino incontaminato, sentieri escursionistici per tutte le età, sapori unici che profumano di aria di montagna, e poi la funivia più ripida in Europa per provare l’ebbrezza di un’ascesa mozzafiato. Leggi su ecodibergamo

Ultime Notizie dalla rete : Ticino patrimonio A Cassolnovo un PuntoInfo del Parco Ticino Vigevano24.it L’italiano nel Vallese

Solo dieci anni fa, il Canton Vallese aveva proposto l’«italianità» fra le proprie tradizioni viventi presentate all’Ufficio federale della cultura a sostegno della candidatura al Patrimonio immateria ...

Il Parco del Ticino apre un nuovo punto informativo

Un punto informativo per valorizzare e promuovere le bellezze del Parco del Ticino. Con questo obiettivo nasce il primo PUNTO-INFO di Cassolnovo, un progetto fortemente voluto dalla Giunta comunale ta ...

Solo dieci anni fa, il Canton Vallese aveva proposto l’«italianità» fra le proprie tradizioni viventi presentate all’Ufficio federale della cultura a sostegno della candidatura al Patrimonio immateria ...Un punto informativo per valorizzare e promuovere le bellezze del Parco del Ticino. Con questo obiettivo nasce il primo PUNTO-INFO di Cassolnovo, un progetto fortemente voluto dalla Giunta comunale ta ...