The Voice Senior, Antonella Clerici potrebbe essere al timone del talent (Di giovedì 9 luglio 2020) Antonella Clerici, una delle regine indiscusse della tv italiana, potrebbe guidare The Voice Senior. La conduttrice legnanese, che compirà 58 anni il prossimo 6 dicembre, ha infatti ricevuto la proposta di essere al timone del nuovo, almeno per l’Italia, format del celebre talent: come è chiaro dal titolo stesso, si parla di un contesto in cui a gareggiare sono artisti dagli anni non più verdi, cantanti over 60. Oggi come oggi, non si ha ancora l’ufficialità in merito alla conduzione da parte di Antonella Clerici che, ribadiamo, si è vista avanzare la proposta di diventare la padrona di casa di un programma per ora in fase di ideazione e scrittura (a rivelare ... Leggi su dilei

La stessa cosa potrebbe essere detta della sua musica. Viviana Colombo ha appena finito di cantare Ti scatterò una foto di Tiziano Ferro alle blind auditions di The Voice of Italy.

