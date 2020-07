The Crown: Netflix conferma la sesta e ultima stagione della serie (Di giovedì 9 luglio 2020) The Crown, la serie Netflix sui reali britannici è stata confermata fino alla sesta stagione che proseguirà la narrazione fino agli anni 2000. Netflix ha annunciato ufficialmente il rinnovo di The Crown per la sesta stagione. Un colpo di scena inaspettato, visto che la quinta stagione era stata annunciata come produzione conclusiva. Invece un nuovo ciclo di episodi concluderà definitivamente la narrazione dello show sulla famiglia reale britannica, conducendo la trama fino agli anni 2000. Peter Morgan, creatore e autore dello show, ha dichiarato:"Quando abbiamo iniziato a discutere le storie della quinta stagione è diventato ben presto chiaro ... Leggi su movieplayer

