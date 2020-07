The Boys 2: i Ragazzi protagonisti dei nuovi poster per la serie Amazon (Di giovedì 9 luglio 2020) The Boys 2, i Ragazzi sono nell'occhio del mirino nei nuovi poster promozionali per la seconda stagione della serie Amazon in arrivo a settembre. The Boys 2, si avvicina il ritorno dei Ragazzi, ovvero gli anti-eroi più assurdi che potrebbero capitarci, e nel frattempo eccoli apparire protagonisti dei nuovi poster promozionali per lo show di Amazon... Non si mette bene per Hughie, Billy e gli altri, vero? Solo qualche ora fa era stato diffuso un esplosivo trailer per l'attesissima seconda stagione della serie targata Amazon Prime Video ideata da Eric Kripke, Seth Rogen e Evan Goldberg e basata sui fumetti di Garth Ennis, mentre ora vengono messe ... Leggi su movieplayer

