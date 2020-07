Terremoto in Colombia: scossa magnitudo 5.5 avvertita anche in Venezuela (Di giovedì 9 luglio 2020) Una scossa di Terremoto magnitudo 5.5 è stata registrata in Colombia alle 03:22 UTC: l’epicentro è stato localizzato a 7 km da Zapatoca nel dipartimento di Santander. La scossa è stata largamente avvertita e la Protezione civile al lavoro per verificare i danni eventualmente prodotti dal sisma, che ha avuto un ipocentro a 149 km di profondità. Il Terremoto è stato avvertito anche dagli abitanti di città del Venezuela, come Tachira, alla frontiera con la Colombia. Al momento non si segnalano gravi danni a persone o cose.L'articolo Terremoto in Colombia: scossa magnitudo 5.5 avvertita ... Leggi su meteoweb.eu

Una scossa di terremoto di magnitudo 5.1, si è verificata alle ore 05:22 con epicentro nei pressi di Piedecuesta, Colombia. La profondità stimata è stata di circa 159.74 Km. Potete monitorare tutte le ...

Previsioni meteo per Pueblo Viejo, Colombia, 7 luglio 2020

