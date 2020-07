Temptation Island, Lorenzo Amoruso fuori di sé per Manila Nazzaro: "Non ha capito con chi ca**o ha a che fare" (Di giovedì 9 luglio 2020) Lorenzo Amoruso vede qualcosa che lo sconvolge profondamente e si lascia andare contro la fidanzata Manila Nazzaro. Leggi su comingsoon

simone_paciello : Io che guardo l’edizione di quest’anno di Temptation Island. ?? #TemptationIsland - metadiunarmadio : Vi sembra normale che per tutta la settimana non facciamo nulla e oggi che c’è temptation island i miei genitori de… - ChiaraDellaMar : RT @ToniaPeluso: Bisogna solo arrivare calmi fino alle 21:00 e poi l’unica battaglia da combattere sarà quella contro le corna e le orecchi… - WittyTV : Il modo migliore per prepararsi alla seconda puntata di #TemptationIsland? Ovviamente riguardando la prima ???? - pazzagattara : Stasera mi perdo Temptation Island per andare a cena con il mio ragazzo, se non è una dimostrazione d’amore questa -