Temptation Island, Costantino Della Gherardesca conduttore? Ecco la sua risposta e cosa pensa di Filippo Bisciglia (Di giovedì 9 luglio 2020) La conduzione di Temptation Island è messa a repentaglio? Assolutamente no! In una intervista di TvBlog a Costantino Della Gherardesca, il conduttore di Pechino Express ha commentato con fervore la sua passione per i programmi tv trash ed ha detto la sua anche sul padrone di casa insostituibile di Temptation Island, che da sette edizioni... L'articolo Temptation Island, Costantino Della Gherardesca conduttore? Ecco la sua risposta e cosa pensa di Filippo Bisciglia proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu

simone_paciello : Io che guardo l’edizione di quest’anno di Temptation Island. ?? #TemptationIsland - leonverlaine : Oggi ho accettato di alzarmi dal letto e vivere solo perché stasera c’è temptation island - magazine_bl : #TEMPTATIONISLAND, 7° edizione e del congiuntivo nessuna traccia. Nessuna maggiordoma è stata maltrattata nella ste… - yurikoshinada : per fortuna che stasera c’è temptation island - zazoomblog : Simona Pappalardo: chi è la tentatrice di Temptation Island 2020 età carriera vita privata Instagram - #Simona… -