Temptation Island, anticipazioni seconda puntata: Sofia si presenterà al falò di confronto richiesto da Alessandro? (Di giovedì 9 luglio 2020) Sofia - Temptation Island Per una delle coppie di Temptation Island 2020 l’esperienza nel villaggio Is Morus Relais potrebbe concludersi stasera. Stando alle anticipazioni sulla seconda puntata del reality show estivo di Canale 5, Filippo Bisciglia potrebbe infatti ritrovarsi a guidare il falò di confronto tra i ‘nip’ Sofia e Alessandro, visto che quest’ultimo ha chiesto, nell’epilogo dello scorso appuntamento, di vedere la sua fidanzata, “colpevole” di aver portato alla luce alcuni suoi tradimenti mai esistiti. La ragazza accetterà di presentarsi al falò di confronto? Presumibilmente la puntata ... Leggi su davidemaggio

Ogni giovedì sera a partire dalla scorsa settimana possiamo ammirare la splendida Antonella Elia in qualità di “concorrente” alla nuova edizione di Temptation Island, in onda in Prime Time su Canale ...Flavio e Nunzia ex protagonisti di Temptation Island, hanno deciso di raccontare la loro storia d’amore per la prima volta. I due hanno scelto programma radiofonico “Non Succederà Più” di Giada Di Mic ...