Temptation Island 2020, seconda puntata: Sofia e il falò di confronto, crisi Ciavy-Valeria, Annamaria lascia? (Di giovedì 9 luglio 2020) Sarà una seconda puntata di Temptation Island 2020 scoppiettante quella che vedremo nella prima serata di oggi, giovedì 9 luglio su Canale 5. Filippo Bisciglia sarà come sempre alla conduzione, pronto a guidare le redini delle varie storie sentimentali, alcune già partite nel peggiore dei modi. Non mancheranno gelosie, presunti tradimenti e lacrime in questa... L'articolo Temptation Island 2020, seconda puntata: Sofia e il falò di confronto, crisi Ciavy-Valeria, Annamaria lascia? proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu

simone_paciello : Io che guardo l’edizione di quest’anno di Temptation Island. ?? #TemptationIsland - darveyfeels_ : RT @ToniaPeluso: Bisogna solo arrivare calmi fino alle 21:00 e poi l’unica battaglia da combattere sarà quella contro le corna e le orecchi… - julietttvi : RT @ToniaPeluso: Bisogna solo arrivare calmi fino alle 21:00 e poi l’unica battaglia da combattere sarà quella contro le corna e le orecchi… - itsmc17 : RT @ToniaPeluso: Bisogna solo arrivare calmi fino alle 21:00 e poi l’unica battaglia da combattere sarà quella contro le corna e le orecchi… - blogtivvu : Temptation Island, anticipazioni seconda puntata: Sofia e falò di confronto, crisi Ciavy-Valeria -