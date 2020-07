Tempesta d’Amore, anticipazioni oggi: Micheal preoccupato (Di giovedì 9 luglio 2020) Natascha è molto preoccupata per il padre; il problema di salute che lo riguarda non la fa satre tranquilla e Micheal si accorge della difficoltà della moglie. Micheal sorprende Walter.. Walter si è recato dalla figlia dopo aver scoperto del serio problema di salute che lo riguarda; Natascha però non sa come gestire il padre e Micheal è preoccupato per la moglie. Quando poi sorprende il suocero a cercareArticolo completo: Tempesta d’Amore, anticipazioni oggi: Micheal preoccupato dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

