Tax Credit, Franceschini “Misure straordinarie per il cinema” (Di giovedì 9 luglio 2020) ROMA (ITALPRESS) – Il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, Dario Franceschini, ha firmato di concerto con il Ministro delle Finanze, Roberto Gualtieri, un potenziamento del Tax Credit per l'anno 2020 per sostenere l'intera filiera cinematografica e audiovisiva italiana. “Per far fronte alla emergenza che ha colpito duramente il settore cinematografico e l'audiovisivo, abbiamo potenziato e rafforzato le misure già previste dal tax Credit cinema per riconoscere questo importante strumento di agevolazione fiscale per tutto il 2020 alle produzioni fortemente limitate dalle conseguenze della pandemia e introdotto un meccanismo a tutela dei rischi collegati al Covid-19”.In particolare, grazie a questo provvedimento, il tax Credit cinema verrà riconosciuto fino al ... Leggi su iltempo

nestquotidiano : Tax Credit, Franceschini “Misure straordinarie per il cinema” - AnonymeRai : ? Cinema: Franceschini firma il potenziamento del Tax credit per il 2020 - SharkRadioNet : RT @Affaritaliani: Cinema: Franceschini firma il potenziamento del Tax credit per il 2020 - Affaritaliani : Cinema: Franceschini firma il potenziamento del Tax credit per il 2020 - Primaonline : Cinema, Franceschini: potenziato il #taxcredit per il 2020 a sostegno della filiera -

Ultime Notizie dalla rete : Tax Credit Tax Credit, misure straordinarie 2020 Cinecittà News Tax Credit, Franceschini “Misure straordinarie per il cinema”

ROMA (ITALPRESS) – Il Ministro per i beni e le attivita’ culturali e per il turismo, Dario Franceschini, ha firmato di concerto con il Ministro delle Finanze, Roberto Gualtieri, un potenziamento del T ...

Cinema: Franceschini firma il potenziamento del Tax credit per il 2020

Il ministro per i Beni e le attività culturali e per il turismo, Dario Franceschini, ha firmato di concerto con il ministro delle Finanze, Roberto Gualtieri, un potenziamento del Tax credit per l’anno ...

ROMA (ITALPRESS) – Il Ministro per i beni e le attivita’ culturali e per il turismo, Dario Franceschini, ha firmato di concerto con il Ministro delle Finanze, Roberto Gualtieri, un potenziamento del T ...Il ministro per i Beni e le attività culturali e per il turismo, Dario Franceschini, ha firmato di concerto con il ministro delle Finanze, Roberto Gualtieri, un potenziamento del Tax credit per l’anno ...