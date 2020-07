Tar della Lombardia dà ragione agli studenti, ora l'Università di Pavia dovrà rimborsare quasi 5 milioni di euro (Di giovedì 9 luglio 2020) Ha riconosciuto, con una sentenza depositata il 6 luglio scorso, come le tasse richieste dall’ateneo pavese nel 2013 non rispettassero il limite imposto dalla legge Leggi su lastampa

MarekNapoli : RT @chilhavistorai3: Pugno per tassametro: Confermata dal Tar la revoca della licenza per il tassista che un cliente aveva denunciato per e… - AngeloRindone : RT @LaStampa: Ha riconosciuto, con una sentenza depositata il 6 luglio scorso, come le tasse richieste dall’ateneo pavese nel 2013 non risp… - LaStampa : Ha riconosciuto, con una sentenza depositata il 6 luglio scorso, come le tasse richieste dall’ateneo pavese nel 201… - SFormichini : @giuseppeConteIT (merda) #TAR rivivere il#NAZISMO NEL 2020 com camion e treni da deportazione il #PROGETTO #NWO RID… - rep_roma : Tassista picchiò cliente a Fiumicino, il Tar conferma la revoca della licenza [aggiornamento delle 16:38] -

Ultime Notizie dalla rete : Tar della Tar della Lombardia dà ragione agli studenti, ora l'Università di Pavia dovrà rimborsare quasi 5 milioni di euro La Stampa Il Tar rigetta la richiesta di sospensiva di Amat e Aiga: ora dovranno conferire gli impianti a Rivieracqua

“Sul piano politico è l'ennesima risposta – ha detto il Sindaco di Sanremo, Alberto Biancheri - a chi da tempo sta cercando in ogni modo di ostacolare questo percorso". Dopo il Consiglio di Stato anch ...

Nautica contro il Governo: «No ad aumento canoni e a raddoppio Iva sui noleggi»

Il mondo della nautica si unisce contro il Governo che, spiegano le associazioni di settore, «mette in crisi il turismo nautico con aumento retroattivo dei canoni demaniali dei porti e raddoppio dell' ...

“Sul piano politico è l'ennesima risposta – ha detto il Sindaco di Sanremo, Alberto Biancheri - a chi da tempo sta cercando in ogni modo di ostacolare questo percorso". Dopo il Consiglio di Stato anch ...Il mondo della nautica si unisce contro il Governo che, spiegano le associazioni di settore, «mette in crisi il turismo nautico con aumento retroattivo dei canoni demaniali dei porti e raddoppio dell' ...