Taormina FilmFest, oltre 40 anteprime omaggio a Morricone (Di giovedì 9 luglio 2020) Taormina FilmFest (11-19 luglio) oltre 40 anteprime – omaggio A ENNIO Morricone OSPITI EMMANUELLE SEIGNER – VITTORIO STORARO – DOLCE&GABBANA – NIKOLAJ COSTER-WALDAU – WILLEM DAFOE Quattordici opere prime o seconde nel Concorso principale, 12 documentari, 11 produzioni indipendenti europee e 4 eventi speciali. Riparte così da una Selezione Ufficiale di oltre 40 anteprime il 66° Taormina FilmFest, diretto da Leo Gullotta e Francesco Calogero, che resta al fianco del pubblico e dall’11 al 19 luglio ritorna in sala e debutta in streaming, su MYmovies.it, prodotto e organizzato da Videobank S.p.A. su ... Leggi su romadailynews

enricodigiacomo : Quattordici opere prime o seconde nel Concorso principale, 12 documentari, 11 produzioni indipendenti europee e 4 e… - Paolo18030138 : RT @GDS_it: Documentari, eventi e anteprime: le opere in gara al #TaorminaFilmFest - LongTakeIt : #TaorminaFilmFest annuncia gli ospiti e la selezione ufficiale dell'edizione 2020 (11-19 luglio)! ??? Oltre 40 le an… - cdghietta : RT @GDS_it: Documentari, eventi e anteprime: le opere in gara al #TaorminaFilmFest - GDS_it : Documentari, eventi e anteprime: le opere in gara al #TaorminaFilmFest -