Svelato il mistero dell'acqua morta che immobilizza le navi (Di giovedì 9 luglio 2020) AGI - I movimenti delle onde sono la chiave per spiegare il fenomeno dell'acqua morta, che porta le navi a restare immobili in acqua, o ad assumere una velocità notevolmente ridotta, indipendentemente dal motore in funzione e dalle dimensioni dell'imbarcazione. A svelare il mistero è uno studio pubblicato sulla rivista Proceedings of the National Academy of Sciences e condotto dagli esperti del Centre national de la recherche scientifique e dell'Università di Poitiers, che hanno elaborato ipotesi e simulazioni per scoprire che il movimento delle onde potrebbe spiegare il mistero dell'“acqua morta”. “Il fenomeno ... Leggi su agi

AGI - I movimenti delle onde sono la chiave per spiegare il fenomeno dell'acqua morta, che porta le navi a restare immobili in acqua, o ad assumere una velocità notevolmente ridotta, indipendentemente ...

