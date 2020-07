“Sulle atlete violenze psicologiche per il controllo del peso”: inchiesta della Bbc svela la “cultura del terrore” della ginnastica inglese (Di giovedì 9 luglio 2020) “Una cultura del terrore” fatta di violenze psicologiche ed emozionali volte a “controllare il peso”, con atlete che ancora oggi raccontano di “odiare il proprio corpo“. È l’inchiesta della Bbc sport sulla ginnastica inglese che ha raccolto in un documentario le testimonianze di diverse ginnaste, sia delle categorie elevate, che di quelle inferiori. Farle essere magre, in forma, ad ogni costo. Questo l’obiettivo degli allenatori secondo la testata britannica, che racconta di diverse allieve “bulimiche o anoressiche” fin dall’adolescenza. Dopo l’inchiesta, la British Gymnastics, ha annunciato che avvierà un’indagine interna. “È chiaro ... Leggi su ilfattoquotidiano

