Sudan, sit-in nel Darfur contro le violenze delle milizie a Nertiti (Di giovedì 9 luglio 2020) ROMA – Sit-in per denunciare le violenze di gruppi armati sono in corso da giorni di fronte a edifici governativi nella contea di Nertiti, nel Darfur centrale, in Sudan.ANCHE I BAMBINI NEL SIT-IN CONTRO LA VIOLENZA Leggi su dire

ROMA (Agenzia DIRE) - Nel Darfur aumentano i sit-in per denunciare le violenze di gruppi armati, che costringono migliaia di persone alla fuga. Sono in corso da giorni, di fronte a edifici governativi ...

I sudanesi chiedono giustizia per le vittime della sollevazione contro Bashir

Resta alta la tensione nelle strade sudanesi dopo le proteste di massa di due giorni fa in cui una persona è rimasta uccisa e diverse altre ferite, organizzate per chiedere giustizia per le vittime de ...

