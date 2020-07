Studente bocciato, il Tar condanna la scuola: 13 mila euro (Di giovedì 9 luglio 2020) Il ragazzo, che ha disturbi dell’apprendimento, ha subìto "un danno biologico permanente". I giudici: doveva ricevere un aiuto adeguato Leggi su repubblica

Così il Tar di Bologna condanna il ministero dell’Istruzione a un risarcimento di 13 mila euro più le spese legali per il «danno biologico» nei confronti dello studente bolognese ...Lo studente, affetto da Dsa (Disturbo specifico dell’apprendimento che in questo caso riguarda la discalculia-difficolta di calcolo) non avrebbe infatti ricevuto tutto il sostegno e l’aiuto ...