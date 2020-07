Stretta a Fiumicino e Malpensa. Rimpatrio per 152 bengalesi (Di giovedì 9 luglio 2020) Maria Sorbi Sbarco vietato nei due scali e passeggeri respinti per motivi sanitari. Lettera di Speranza all'Ue: "Più rigore" Se l'Europa non ha dato una gran prova di unione nella gestione dell'emergenza Covid in fase 1, è chiamata a farlo ora. Il pericolo contagi arriva infatti dai paesi extra Ue ed extra Schengen e va fermato prima che dilaghi. Per questo sono stati bloccati i voli dal Bangladesh e respinti «per motivi sanitari» 40 passeggeri bengalesi a Malpensa e 112 a Fiumicino, a bordo di un volo proveniente da Doha, Quatar. Il rischio arriva anche dall'Est Europa con le badanti che da inizio luglio stanno rientrando in Veneto e un altro focolaio sembra importato dal Venezuela. I controlli sono serrati ma devono rimanere tali, senza che i Paesi seguano linee diverse. Sarà pur vero che i ... Leggi su ilgiornale

