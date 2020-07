Stipendi gonfiati all’Asl di Avellino, dipendente in manette (Di giovedì 9 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiAvellino – Nella giornata odierna i Finanzieri del Comando provinciale di Avellino hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di L.G. emessa dal GIP su richiesta di questo Ufficio. L’indagato a ritenuto responsabile, in concorso con altri soggetti, di truffa aggravata ai danni dell’A.S.L. di Avellino consistita nell’erogazione a dirigenti medici di Stipendi illecitamente aumentati. Oltre all’ordinanza cautelare, è stata data esecuzione anche ad un provvedimento di sequestro preventivo per complessivi € 30.288,00 nei confronti di G.N. e G.G., ritenuti responsabili di concorso con L.G., nella condotta truffaldina ai danni dell’A.S.L. Le indagini, coordinate da questa Procura della Repubblica e svolte dalla ... Leggi su anteprima24

