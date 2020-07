Stefano De Martino non ha paura | Fatima trotta corre in sua difesa (Di giovedì 9 luglio 2020) Stefano De Martino non ha paura della delusione dopo aver scoperto all’interno della copertina del settimanale Chi, Belen Rodriguez baciare un altro uomo. Il ballerino nonché ex compagno della showgirl infatti, sembra consolarsi in fretta insieme a un’altra donna. Entrambi dopo aver annunciato la crisi che sembra ormai durare diverse settimane, continuano a lanciarsi continue frecciatine senza mettere in chiaro una volta per tutte la loro relazione. A intervenire nei confronti di Stefano De Martino e contro i tanti gossip usciti su di lui, è arrivata la sua collega di Made in Sud Fatima trotta. Quali sono state le sue parole? Stefano De Martino non ha paura La storia d’amore tra ... Leggi su giornal

trash_italiano : Dagospia: 'relazione clandestina tra Alessia Marcuzzi e Stefano De Martino' Alessia Marcuzzi: - hvrrysvoicee : RT @aarondinglek: Stefano De Martino tradisce Belen, ma il suo ruolo di padre non viene messo in discussione. Belen si trova qualcuno altro… - disinnescare_ : Ora che ho unfollowato Stefano De Martino mi sento meglio; quanto schifo - cassioshinki : RT @aarondinglek: Stefano De Martino tradisce Belen, ma il suo ruolo di padre non viene messo in discussione. Belen si trova qualcuno altro… - zazoomblog : Belen Rodriguez Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi: la showgirl argentina rompe il silenzio sul tradimento -… -