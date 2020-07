Stefano De Martino e la Marcuzzi flirt, interviene Belen Rodriguez sulla fake (Di giovedì 9 luglio 2020) Prima Stefano de Martino, poi Alessia Marcuzzi e adesso, dopo giorni di silenzio, Belen Rodriguez è intervenuta dal suo profilo Instagram per smentire la fake news lanciata nei giorni scorsi che ha visto come protagonisti l’ex marito della showgirl argentina e la collega Alessia Marcuzzi su un presunto flirt tra i due. Il videomessaggio di Stefano De Martino per smentire la news Stefano aveva fatto un videomessaggio subito dopo le voci, messe nero su bianco, sui giornali, che riguardavano la sua storia – che non c’è mai stata – con Alessia. Il ballerino e presentatore ha specificato di essere consapevole della sua notorietà e che è normale il gossip, ... Leggi su pianetadonne.blog

trash_italiano : Dagospia: 'relazione clandestina tra Alessia Marcuzzi e Stefano De Martino' Alessia Marcuzzi: - duemilavolteme : Ieri c’era Stefano De Martino con Santi a Gardaland e io non l’ho visto ?? - BlitzQuotidiano : Belen e l’iPad di Stefano De Martino. Oggi: “Quella pioggia di messaggi da Alessia Marcuzzi” - AnonymeRai : ? Festival di Castrocaro, la finale della 63esima edizione su Rai2 e Rai Radio 2 - SsantiagoF13 : Ringrazio Stefano de Martino per la nomination -