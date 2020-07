Stefano Coletta: «Tutto vorrei tranne che leggere Gay1. Giudicherei i conduttori per la professionalità». (Di giovedì 9 luglio 2020) Pierluigi Diaco, conduttore di Rai1 “Tutto vorrei tranne che leggere ‘Gay1’, ‘Rai1 gay’. Basta piccolezze, bassezze. Di fronte alle persone non mi chiedo mai con chi vanno a letto” - è solo un piccolo estratto di una risposta data dal direttore di Rai 1, Stefano Coletta, all’incontro con la stampa per la presentazione (anche se sono già andate in onda due puntate) di Sette Storie di Monica Maggioni. “Questa storia della ‘gayzzazione’ di Rai1, in riferimento a tutte le persone chiamate dal precedente direttore, Teresa De Santis, mi sembra che possa indurre una riflessione: che cacchio ce ne frega. Tutti i conduttori cui si fa riferimento in tutti gli articoli, anche in maniera un ... Leggi su davidemaggio

