“Sportmediaset”, la Juve apre ad Adama Traorè: pronto il nuovo colpo (Di giovedì 9 luglio 2020) Adama TRAORè JuveNTUS- Secondo quanto riportato da “Sportmediaset“, la Juventus starebbe valutando la possibilità di tentare l’assalto ad Adama Traorè, attaccante spagnolo di origini maliane in forza al Wolverhampton. Il club inglese potrebbe valutare il suo attaccante oltre i 60 milioni di euro, cifra che difficilmente Paratici deciderà di mettere sul piatto della bilancia una cifra simile.ù Adama Traorè Juventus, il piano di Paratici: doppia cessione Qualora la Juventus dovesse decidere di puntare forte su Traorè, potrebbe valutare il doppio sacrificio di Bernardeschi e Douglas Costa, doppia cessione da circa 70-80 milioni di euro. Leggi anche:La Juve ha scelto Milik: no a ... Leggi su juvedipendenza

Fprime86 : RT @TUTTOJUVE_COM: Sportmediaset - La Juve si muove in Inghilterra: contatto con Adama Traoré dei Wolves - infoitsport : La Juve si muove in Inghilterra: contatto con Adama Traoré dei Wolves - Sportmediaset - Fprime86 : RT @Sport_Mediaset: #Juve, ostacolo #Atalanta: in palio una bella fetta dello scudetto. I bianconeri dovranno vedersela allo Stadium con la… - TUTTOJUVE_COM : Sportmediaset - La Juve si muove in Inghilterra: contatto con Adama Traoré dei Wolves - Sport_Mediaset : #Juve, ostacolo #Atalanta: in palio una bella fetta dello scudetto. I bianconeri dovranno vedersela allo Stadium co… -

Ultime Notizie dalla rete : “Sportmediaset” Juve