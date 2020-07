Sportitalia - Kumbulla-Napoli, a gennaio era fatta: il giocatore ha fatto sfumare l'affare (Di venerdì 10 luglio 2020) Marash Kumbulla era di fatto un giocatore del Napoli. L'accordo c'era tra i due club, con il giocatore che ha invece preso eccessivamente tempo, di fatto facendo sfumare l'affare, come racconta alfredopedulla. Leggi su tuttonapoli

tuttonapoli : Sportitalia - Kumbulla-Napoli, a gennaio era fatta: il giocatore ha fatto sfumare l'affare - Spazio_Napoli : -

Ultime Notizie dalla rete : Sportitalia Kumbulla

Alfredo Pedullà, collega di esperto di calciomercato, sul proprio sito ufficiale ha svelato un retroscena sulla trattativa intrapresa a gennaio dal Napoli per accaparrarsi il difensore del Verona Kumb ...Alfredo Pedullà, giornalista di SportItalia, ha svelato un retroscena che ha per protagonista il Napoli. Giuntoli aveva chiuso per Kumbulla. Il Napoli è alla ricerca di un attaccante in vista della pr ...