Spazio: il lancio del razzo europeo Ariane 6 è stato rinviato al 2021 (Di giovedì 9 luglio 2020) ArianeGroup ha annunciato il rinvio del lancio inaugurale del nuovo razzo europeo Ariane 6, inizialmente previsto a fine 2020, al secondo trimestre 2021, a causa dell’impatto del Covid-19 sulla progressione dei lavori preparatori. Il ritardo di Ariane 6, scrive la stampa francese, era un segreto di Pulcinella. “Prevediamo ormai un primo volo al più tardi nel secondo semestre 2021”, ha confermato oggi Andre’-Hubert Roussel, amministratore delegato di ArianeGroup, dinanzi ai giornalisti specializzati nell’aeroSpazio. “Continuiamo a progredire, ma con la crisi del Covid-19 non abbiamo ritrovato l’efficacia dei nostri lavori prima della crisi”, ha aggiunto il ... Leggi su meteoweb.eu

Adnkronos

