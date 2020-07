Spal – Udinese – Ultime dai campi – Formazioni Ufficiali (Di giovedì 9 luglio 2020) Andrà presto in scena la partita che vedrà sfidarsi Spal e Udinese, incontro valevole per la 31esima giornata di Serie A. Fischio d’inizio alle ore 19.30 di giovedì 9 luglio. Spal – Udinese : Ultime dai campi Di Biagio non potrà schierare Cionek, squalificato per somma di ammonizioni, oltre agli infortunati Zukanovic, Valoti e Fares, Valdifiori scenderà in campo nel ruolo di regista mentre l’attacco sarà affidato a Petagna, avrà il supporto di D’Alessandro e Strefezza. Assenze anche per Gotti, che non potrà fare affidamento su Sema, Prodl, rispettivamente per squalifica e infortunio al ginocchio, oltre al lungodegente Mandragora, che ne avrà per tutta la stagione. Spal ... Leggi su giornal

Squawka : Cristiano Ronaldo has scored or assisted in each of his last 17 Serie A games: ?? Sassuolo ?? Lazio ???? Udinese… - lbertozzi : Rebic na Serie A em 2020 Cagliari ? Udinese ???? Brescia ?? Verona ? Inter ?? Torino ?? Fiorentina ?? Genoa ? Lecc… - ItalianSerieA : RT @spalferrara: ?? M A T C H D A Y ??? ? ?? SPAL - Udinese? ?? Stadio Paolo Mazza? ? 19.30 ? #MaiSola #ForzaSPAL - infoitsport : Spal-Udinese: confronto tra i peggiori attacchi della A | Udinese Blog - Fantacalciok : Serie A, SPAL-Udinese: le formazioni ufficiali del match -