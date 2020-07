Spal-Udinese oggi in tv: canale, orario e diretta streaming, Serie A 2019/2020 (Di giovedì 9 luglio 2020) Spal-Udinese è visibile oggi in tv: ecco canale, orario e come seguire in diretta streaming il match valido per la trentunesima giornata di Serie A 2019/2020. Scontro per la salvezza, con i padroni di casa che hanno bisogno di punti per continuare a sperare nella permanenza nella massima Serie del campionato italiano e gli ospiti a caccia di punti per allontanarsi dalla zona retrocessione. Calcio d’inizio alle ore 19.30 di giovedì 9 luglio, . La partita sarà visibile in diretta tv su Dazn 1 e in streaming sulla piattaforma Dazn. Leggi su sportface

