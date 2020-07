Spal Udinese 0-2 LIVE: raddoppio di Okaka su ripartenza letale (Di giovedì 9 luglio 2020) Al Paolo Mazza di Ferrara, la 31ª giornata di Serie A 2019/20 tra Spal e Udinese: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo Stadio “Paolo Mazza”, Spal e Udinese si affrontano nel match valido per la 31ª giornata della Serie A 2019/20. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Spal Udinese 0-2 MOVIOLA 35′ raddoppio Okaka – De Paul parte dalla sua metà campo, arriva al limite e calcia, palla deviata da Bonifazi con la schiena e tap-in vincente di Okaka. Regolare la sua posizione. Sesto gol in campionato. 25′ Occasione Lasagna – Altra chance per il centravanti: Bonifazi salta fuori tempo e serve involontariamente Lasagna che calcia al volo con il ... Leggi su calcionews24

