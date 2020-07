Spal, dg Gazzoli: “Crediamo nella salvezza, ma non abbiamo molte speranze” (Di giovedì 9 luglio 2020) Al termine della gara contro l’Udinese, valevole per la trentunesima giornata di Serie A 2019/2020, il direttore generale della Spal Andrea Gazzoli è intervenuto ai microfoni di Radio Rai, commentando l’amara sconfitta interna maturata con il punteggio di 3-0: “abbiamo sbagliato l’approccio alla gara. Continuiamo a sperare nella salvezza, ma la prestazione odierna, unita al risultato, non ci lascia molte speranze. Vogliamo chiudere bene il campionato, è difficile ma dobbiamo fare meglio“. Leggi su sportface

sportface2016 : #Spal, parla il direttore generale Gazzoli: “Crediamo nella salvezza, ma non abbiamo molte speranze” -