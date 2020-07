Spagna, si lavora al divieto di pubblicità sul betting (Di giovedì 9 luglio 2020) Il governo sta preparando una nuova stretta sulle sponsorizzazioni per gli operatori sportivi, le televisioni e i media digitali. Il Ministero dei Consumatori sta lavorando a una norma che proibirà l’esposizione dei brand delle società di scommesse sulle divise da gioco delle società sportive o nei loro stadi. Come riporta Palco 23, il progetto prevede … L'articolo Spagna, si lavora al divieto di pubblicità sul betting è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza

sportli26181512 : #Marketing #Notizie Spagna, si lavora al divieto di pubblicità sul betting: Il governo sta preparando una nuova str… - CalcioFinanza : #Spagna, si lavora al divieto di pubblicità sul betting sulle divie da gioco e negli stadi - bioccolo : @boni_castellane In realtà solo il 3,6 degli italiani lavora in smartworking (perché altrimenti chiudono i bar che,… - m_spagna : RT @ANTEO17: @Andyesti @JonnySicilia Il M5S Non ha nel suo DNA la scaltrezza del partito che lavora pro domo sua. Agisce per Costruire una… - iminharrysheart : Oggi è stato il mio quarto giorno in Spagna e come sempre è stato un giorno impegnativo. Questa settimana Serena la… -

Ultime Notizie dalla rete : Spagna lavora Spagna, si lavora al divieto di pubblicità sul betting Calcio e Finanza Presidente Eurogruppo, la spagnola Calvino favorita

Spagna, Italia, Malta) e alla Lituania, a guida socialista, e potrebbe contare anche sul sostegno degli slovacchi. E’ indipendente all’interno di un governo socialista, dal 2006 ha lavorato in ...

Milan, Rangnick a lavoro: da Szoboszlai a Ibra, così cambiano i rossoneri!

Le parti stanno lavorando per il riscatto di Ante Rebic dall’Eintracht Francoforte per una cifra vicina ai 25 milioni di euro e nel frattempo si sogna di ricomporre la coppia con Jovic, che tanto bene ...

Spagna, Italia, Malta) e alla Lituania, a guida socialista, e potrebbe contare anche sul sostegno degli slovacchi. E’ indipendente all’interno di un governo socialista, dal 2006 ha lavorato in ...Le parti stanno lavorando per il riscatto di Ante Rebic dall’Eintracht Francoforte per una cifra vicina ai 25 milioni di euro e nel frattempo si sogna di ricomporre la coppia con Jovic, che tanto bene ...