Sorteggi Europa League: orario, criteri e diretta streaming (Di giovedì 9 luglio 2020) Venerdì alle 13 il Sorteggio di Europa League per la composizione del tabellone completo. Si riparte ad agosto in Germania. Alla conclusione delle fasi a eliminazione diretta dell’Europa League, interrotta a marzo a causa della pandemia, mancano ancora molte partite. Considerate le circostanze e i rischi epidemiologici tuttora presenti la UEFA ha stabilito un format diverso per la fase finale del torneo. Quarti di finale e semifinali saranno tutte partite a gara unica, da giocare in Germania a porte chiuse tra il 10 e il 21 agosto. Il Sorteggio di venerdì servirà per decidere gli accoppiamenti della cosiddetta “Final Eight”. Non ne fa parte ancora alcuna squadra, considerando che nel quadro degli ottavi di finale ... Leggi su bloglive

Gazzetta_it : Sorteggi di Champions ed Europa League in programma domani a Nyon - Calcio_Casteddu : #Atalanta già ai quarti. #Juventus, #Napoli, #Inter e #Roma se li devono ancora conquistare - WBrojanigo : - BarcelonavsJuve : Appuntamento a Nyon: tutto sui sorteggi di Champions ed Europa League Esto dicen en Italia de la Final - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: Sorteggi di Champions ed Europa League in programma domani a Nyon -