Sorteggi Champions League 2020: data, orario e tabellone final eight (Di giovedì 9 luglio 2020) Sorteggi Champions League 2020: data, orario e tabellone final eight Domani, venerdì 10 luglio 2020, alle ore 12 a Nyon vanno in scena i Sorteggi della Champions League 2020 per i quarti, semifinali e finale. Vista la situazione (emergenza Coronavirus), la Uefa è stata costretta a tornare al passato con la creazione di un tabellone anche se leggermente particolare. In corsa ci sono ancora 12 squadre, tre italiane. L’Atalanta è già qualificata per i quarti, la Juventus e il Napoli, devono disputare il ritorno degli ottavi. In totale solo quattro squadre sono ... Leggi su tpi

Gazzetta_it : Sorteggi di Champions ed Europa League in programma domani a Nyon - _grazy87 : Pensieri per domani sui sorteggi Champions per la Juve? - _grazy87 : Domani ci saranno i sorteggi di Champions, e si saprà la possibile squadra da affrontare sia ai quarti che alle sem… - CalcioPillole : Tutto pronto a #Nyon per i sorteggi di #Champions ed #EuropaLeague. In Champions sono già qualificati per la fina… - Calcio_Casteddu : #Atalanta già ai quarti. #Juventus, #Napoli, #Inter e #Roma se li devono ancora conquistare -