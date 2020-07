“Sono lesbica” la figlia del famosissimo cantante ha deciso di non nascondersi più e vorrebbe presentare la sua fidanzata alla famiglia (Di giovedì 9 luglio 2020) Veronica Satti continua a sperare di vedere suo papà Bobby Solo entrare nella casa del Gf Nip per lei, ma anche questa sera non è successo. Ma un'altra persona è entrata dalla porta rossa, la sua fidanzata Valentina. Le due ragazze stanno insieme da un anno e, nel corso di queste settimane, Veronica Satti ha confessato alle sue amiche: "Io se non mi taglio più è grazie a lei. Mi ha aiutato a superare momenti bruttissimi della mia vita". Ma Valentina è sempre stata molto timida e per questo Veronica mai si sarebbe immaginati di vederla entrare al Gf Nip per lei. E invece così è stato. Non appena le due si sono viste, si sono corse incontro e i loro baci e abbracci hanno emozionato tutto lo studio. "Io sono felicissima di questo amore - ha ... Leggi su howtodofor

