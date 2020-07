Sondaggi politici Noto, Zaia il governatore più popolare, Zingaretti ultimo (Di giovedì 9 luglio 2020) Sondaggi politici Noto, Zaia il governatore più popolare, Zingaretti ultimo A causa delle molte elezioni anticipate ormai le regionali non sono più come un tempo un appuntamento di importanza così centrale come una volta, quando si votava anche in 15 regioni. Nel prossimo settembre saranno solo sei le regioni al voto. Segui Termometro Politico su Google News Sarà l’occasione per misurare la popolarità delle coalizioni ma anche dei singoli leader, considerando che sempre più i presidenti di regione, o meglio i governatori, come si dice ora, assumono una visibilità tutta propria, anche staccata dalla parte politica di appartenenza. Noto ha misurato quindi nei suoi ultimi ... Leggi su termometropolitico

