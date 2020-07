Sondaggi politici elettorali oggi 9 luglio 2020, Ixè: Lega torna a crescere, in calo il Pd (Di giovedì 9 luglio 2020) Sondaggi politici elettorali oggi 9 luglio: ultimissimi Sondaggi politici elettorali – L’ultimo Sondaggio dell’istituto Ixé per la trasmissione Cartabianca ha fotografato, questa settimana, un arresto della flessione della Lega, mentre il Pd è rimasto sostanzialmente stabile rispetto alla precedente rilevazione. In calo, invece, il Movimento 5 stelle, che nel giro di un mese ha perso 2 punti percentuali. Nell’area di centrodestra a perdere consensi anche Fratelli d’Italia e Forza Italia, mentre a sinistra guadagnano punti percentuali Più Europa, La Sinistra e Azione. Sondaggi politici elettorali, ... Leggi su tpi

tarutac : RT @pietrorampini98: @CarloCalenda @Codacons @CarloRienzi “l’attacco del povero Calenda, piccolo e isolato politico messo ai margini dei ve… - infoitinterno : Sondaggi politici: quale partito vincerebbe oggi le elezioni - infoitinterno : Sondaggi politici elettorali e regionali di oggi: giù PD, M5S e FDI, stabile Lega - infoitinterno : Sondaggi politici, De Magistris crolla nei consensi: è quintultimo in Italia al 100esimo posto - SonkyK : RT @Fabio64356227: Falsi come una moneta da 3euro! Ieri B., nei sondaggi, aveva il 30% di preferenze per farlo tornare senatore contro il 6… -