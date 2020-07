Slovenia, data alle fiamme nella sua città natale una statua di legno di Melania Trump (Di giovedì 9 luglio 2020) La statua di legno che raffigurava Melania Trump è stata data alle fiamme alle porte di Sevnica, nella Slovenia orientale, città natale della first lady americana. A darne notizia sono i media serbi, che riportano la testimonianza dell’artista statunitense Brad Downey – che aveva commissionato l’opera – secondo il quale la statua sarebbe stata incendiata il 4 luglio, giorno dell’Independence Day degli Usa. In rete circola un video che raffigurerebbe i momenti dell’incendio. July 9, 2020 La statua sarebbe stata rimossa già il giorno successivo e ora la polizia ha avviato indagini sull’episodio. Secondo ... Leggi su open.online

Adnkronos : Data alle fiamme statua di #MelaniaTrump in Slovenia - Adnkronos : Data alle fiamme statua di #MelaniaTrump in Slovenia - beretta_gio : La statua di Melania Trump data alle fiamme in Slovenia nel giorno dell'Indipendenza - giornalisteTV : RT @AdryWebber: #Slovenia, bruciata la statua di @MELANIATRUMP La scultura in legno raffigurante la first lady americana è stata data alle… - RenzoCianchetti : RT @IlPrimatoN: Non solo personaggi storici, i nuovi iconoclasti hanno bruciato anche la statua della moglie del presidente americano https… -