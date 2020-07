Sky non paga, la Lega Serie A pronta a oscurare il segnale? (Di giovedì 9 luglio 2020) Con il campionato ripreso dallo scorso giugno, continua la diatriba tra la Lega di Serie A e Sky. L’emittente satellitare, detentrice del 70% dei diritti della Serie A per la stagione in corso, deve ancora saldare l’ultima rata da 131 milioni di euro. Proprio per questo lunedì mattina in via Rossellini ci sarà un’assemblea con all’ordine del giorno proprio il caso che riguarda Sky e i diritti televisivi. Nella situazione un po’ particolare in cui si trova la Lega, i presidenti di Napoli e Lazio sono pronti a seguire la linea dura contro l’emittente e si dicono pronti a oscurare il segnale per le restanti partite, dall’altro lato poi dei presidenti con una linea più soft pronti a trovare una soluzione con Sky. Foto: logo ... Leggi su alfredopedulla

repubblica : Bologna, Mihajlovic contro Sky e Caressa: 'Quel piccolino marito della Parodi non ha parlato di noi, sembrava Inter… - pisto_gol : Da quando è ripresa la serieA, dagli studi Sky è sparito @leleadani , uno dei pochi che, per competenza e coraggio,… - Gazzetta_it : Rata non pagata, i club decidono: segnale #Sky oscurato? - RM7409 : @AlexSgro11 @lucaberna90 @bravimabasta Non che la Rai sia pro-Juve ma almeno a parte Varriale ?? per lo meno ci prov… - lazio_magazine : RT @calciomercato_m: SKY – Modugno: 'Milik? Inutile insistere, Callejon? Il suo ciclo a Napoli si è esaurito, Lozano sta dando segnali posi… -

Ultime Notizie dalla rete : Sky non Inzaghi svela a Sky il segreto del Benevento: "Non ci siamo mai accontentati" Sky Sport Mihajlovic e Fabbri, esempi di cosa non va in Serie A

Due i fatti più importanti della 31.esima giornata di Serie A che si concluderà con i posticipi di stasera Spal - Udinese e Verona - Inter. La doppia sconfitta al vertice di Lazio e Juventus? L'ennesi ...

“We Are Who We Are” selezionato alla Quinzaine des Réalisateurs del Festival di Cannes 2020

“We Are Who We Are”, la serie Sky–HBO di Luca Guadagnino che debutterà in Italia a ottobre su Sky e Now Tv, è entrata a far parte della selezione ufficiale (e virtuale) della Quinzaine des Réalisateur ...

Due i fatti più importanti della 31.esima giornata di Serie A che si concluderà con i posticipi di stasera Spal - Udinese e Verona - Inter. La doppia sconfitta al vertice di Lazio e Juventus? L'ennesi ...“We Are Who We Are”, la serie Sky–HBO di Luca Guadagnino che debutterà in Italia a ottobre su Sky e Now Tv, è entrata a far parte della selezione ufficiale (e virtuale) della Quinzaine des Réalisateur ...