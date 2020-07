Sky - Milik verso l'addio: dal Napoli nessuna preclusione alla Juventus (Di giovedì 9 luglio 2020) La storia tra Arkadiusz Milik e il Napoli si avvia alla conclusione e le parole pronunciate ieri da Cristiano Giuntoli ne sono un'ulteriore conferma. Leggi su tuttonapoli

lazio_magazine : RT @calciomercato_m: SKY – Modugno: 'Milik? Inutile insistere, Callejon? Il suo ciclo a Napoli si è esaurito, Lozano sta dando segnali posi… - juve_magazine : RT @calciomercato_m: SKY – Modugno: 'Milik? Inutile insistere, Callejon? Il suo ciclo a Napoli si è esaurito, Lozano sta dando segnali posi… - InterMagazine2 : RT @calciomercato_m: SKY – Modugno: 'Milik? Inutile insistere, Callejon? Il suo ciclo a Napoli si è esaurito, Lozano sta dando segnali posi… - roma_magazine : RT @calciomercato_m: SKY – Modugno: 'Milik? Inutile insistere, Callejon? Il suo ciclo a Napoli si è esaurito, Lozano sta dando segnali posi… - calciomercato_m : SKY – Modugno: 'Milik? Inutile insistere, Callejon? Il suo ciclo a Napoli si è esaurito, Lozano sta dando segnali p… -

Ultime Notizie dalla rete : Sky Milik

Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, ha parlato ai microfoni di Sky Sport in occasione della sfida contro ... Ma questo non vuol dire che Milik andrà via. Juventus? Non mi risulta, ma ...Si intensificano le voci che vorrebbero Milik verso la Juventus. La contropartita non sarà Bernardeschi: si vede in bianconero o in Inghilterra. “In questo momento è più vicino alla cessione che alla ...