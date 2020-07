Simeone: “Sogno di giocare nell’Atletico Madrid. La Nazionale? E’ il mio primo pensiero” (Di giovedì 9 luglio 2020) Intervistato da ESPN in Argentina, Giovanni Simeone ha parlato del suo futuro svelando uno dei sogni che ha sin da bambino. Queste le parole dell’attaccante argentino che sta facendo innamorare i tifosi del Cagliari. “Sogno di andare all’Atletico Madrid più di ogni altra cosa, è un club dove avrei voluto giocare sin da bambino. A Madrid allena mio padre, ma anche se non ci fosse più lui mi piacerebbe andarci lo stesso. Mi ispiro a Higuain, mi piace molto come si muove in campo e quando gioca la Juventus la guardo per poterlo ammirare in campo. La Nazionale? Spero un giorno di ritornarci, è il mio primo pensiero non appena scendo in campo”. Foto: twitter Cagliari L'articolo Simeone: “Sogno di ... Leggi su alfredopedulla

