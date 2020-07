Seul, trovato morto il sindaco Park Won-soon: era scomparso da ore. Ieri era stato denunciato da un’impiegata per molestie sessuali (Di giovedì 9 luglio 2020) Il sindaco di Seul Park Won-soon è stato trovato morto: era scomparso nel pomeriggio dalla sua residenza, dopo poche ore di ricerca, la polizia ha ritrovato il suo cadavere a Mount Bugak, tra le montagne a nord della capitale sudcoreana. Ex avvocato per i diritti civili e primo cittadino di Seul dal 2011, è stato rieletto nel 2014 e nel 2018, Park era in pole per la candidatura alle presidenziali del 2022 come successore del presidente Moon Jae-in, del cui Partito democratico liberale era un esponente di punta. Sulla sua ascesa politica però pesava un’accusa di molestie sessuali da parte di un’impiegata della ... Leggi su ilfattoquotidiano

