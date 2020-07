Serie tv da guardare nel weekend del 10 luglio, le novità dello streaming da Stateless a Little Voice (Di giovedì 9 luglio 2020) I cataloghi delle piattaforme di streaming si arricchiscono in questi giorni di nuove Serie tv da guardare. Il weekend del 10 luglio offre le opzioni più disparate a partire da Netflix, sulla quale è già disponibile Stateless, la miniSerie co-creata da Cate Blanchett, Tony Ayres ed Elise McCredie. Ispirata alla storia vera della cittadina australiana Cornelia Rau, la Serie è incentrata sulle vicende di quattro rifugiati rinchiusi in un centro di detenzione per migranti, in cui vedono il proprio destino svelarsi fra le assurde contraddizioni di incomprensibili meccanismi burocratici. I protagonisti di Stateless sono un'hostess in fuga da un culto, un cittadino afgano sfuggito alle persecuzioni insieme alla ... Leggi su optimagazine

