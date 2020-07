Sei infetto”: l’assurdo scherzo del deputato di Forza Italia col fioraio bengalese | VIDEO (Di giovedì 9 luglio 2020) “Sei infetto, vai subito allo Spallanzani”: il deputato di Forza Italia Andrea Ruggieri scherza con una certa familiarità con un venditore di rose bengalese. La scena si svolge nei pressi di piazza del Popolo e viene pubblicata dal deputato sulle storie Instagram. Si tratta di uno scambio di battute reciproco in cui i due sono evidentemente sereni per lo stato di confidenza. Eppure, il VIDEO pubblicato dal deputato desta una certa perplessità considerando il tema su quale vergono le battute e il fatto che a farle sia un rappresentante delle istituzioni. Sicuramente le intenzioni del deputato sono bonarie, non c’è interesse a strumentalizzare o accusare per davvero il venditore di rose. Ma resta il fatto ... Leggi su tpi

hardcorejudas : RT @tanzmax: parlamentari 'taliani: L’incredibile video del deputato Ruggieri di Forza Italia con il venditore di rose bengalese: «Sei infe… - tanzmax : parlamentari 'taliani: L’incredibile video del deputato Ruggieri di Forza Italia con il venditore di rose bengalese… - falitalia : @Tosaz @zaiapresidente Non sei complottista, sei solo ignorante e incosciente che vuole esporre i più deboli a te eventualmente infetto. - Ascaso08 : @Umile47772941 @orfini Tu sei infetto, perché non cambi paese? - Romav86737841 : @silviacarducci5 Per me ha ragione Zaia. Se sei infetto o stai a casa e ti curi i vai affanculo. Io, già debilita… -

