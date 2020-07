Scuola, La Sociologa Saraceno Critica La Gestione di Azzolina (Di giovedì 9 luglio 2020) “Come da copione i diritti della Scuola vengono per ultimi”. Esordisce con queste parole la Sociologa Chiara Saraceno, scrivendo su La Stampa una dura Critica alla Ministra Azzolina. La Sociologa aggiunge: “Si sta facendo troppo poco per compensare il debito che la Scuola ha contratto con i suoi studenti in questi mesi. Aspettare settembre per molti di loro potrebbe essere molto tardi”. Saraceno conclude: “Interrompere la Scuola appena iniziata sarebbe l’ennesimo messaggio negativo sulla secondarietà della Scuola e dei diritti degli studenti“. Leggi su youreduaction

