Scuola, i docenti precari “rubano” la scena alla Lega: il flash mob in cui si fingono morti (Di giovedì 9 luglio 2020) I docenti precari della Scuola questa mattina si sono ritrovati in piazza Montecitorio in contemporanea a una manifestazione indetta dalla Lega. I sostenitori del Carroccio sono stati costretti a spostarsi davanti a Palazzo Chigi. I docenti, che chiedono contratti e stabilizzazione, si sono stesi a terra fingendosi morti (“la morte della Scuola”). Matteo Salvini si è poi recato dai manifestanti, spaccando la piazza tra chi lo ha applaudito e chi lo ha contestato. Tra i cori degli insegnanti “precariato, crimine di Stato” e “Azzolina a casa domattina”, in riferimento alla nomina di Domenico Arcuri come commissario per la ripartenza della Scuola. L'articolo ... Leggi su ilfattoquotidiano

