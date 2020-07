Scuola, genitori di nuovo in piazza: "Le Regioni assicurino il rientro il classe a settembre" (Di giovedì 9 luglio 2020) Lunedi manifestazoni in tutt'Italia. Il comitato scrive a Bonaccini e organizza presìdi davanti alle sedi regionali Leggi su repubblica

Ultime Notizie dalla rete : Scuola genitori Scuola, genitori di nuovo in piazza: "Le Regioni assicurino il rientro il classe a settembre" La Repubblica Autismo. Vicari (Bambino Gesù): “La nostra rete può essere valido partner del Ssn per un’assistenza sempre più qualificata”

Oltre 28mila persone con disturbi dello spettro autistico (Dsa) – la metà di età compresa tra 0 e 11 anni – sono state prese in carico nel 2019 da 14 enti del Terzo settore di ispirazione cristiana. L ...

Assegno unico e scuola, le priorità delle famiglie dopo il lockdown

Problemi economici e lavorativi, mancanza di servizi e difficoltà con i figli: sono queste le difficoltà principali che hanno dovuto affrontare le famiglie italiane secondo un'indagine di Sfera (RCS M ...

