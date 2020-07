Scoppia incendio nella Asl Roma 1: evacuato il plesso per le vaccinazioni (Di giovedì 9 luglio 2020) Un grosso boato e poi le fiamme. Tragedia scampata nella sede di via Dino Galli della Asl Roma 1 (quartiere del Tufello). Intorno alle 8,30 di questa mattina c'è stato un cortocircuito nell'area dello stabile dove si fanno le vaccinazioni. Per fortuna a quell'ora non erano ancora arrivati i bambini, accompagnati dai genitori, che quotidianamente si sottopongono ai vaccini. Nessuno è rimasto ferito, tra il personale e i pazienti. "Abbiamo sentito un forte botto e ci hanno detto di evacuare subito l'edificio - racconta un'infermiera - ci siamo spaventati molto. Io ho preso le mie cose e sono scesa così com'ero... con le scarpe in mano. Meno male che non avevamo ancora iniziato le visite e i vaccini ai bambini". L'incendio si è sviluppato sul tetto, dove ci sono gli impianti di condizionamento ... Leggi su iltempo

Ozieri, scoppia un maxi-incendio in una discarica

Fiamme nella discarica di Ozieri, in località Colombiano. Dopo l'allarme sul posto sono intervenute tre squadre dei Vigili del fuoco, assieme a un elicottero della Forestale. Si temono conseguenze amb ...

