Sconfitti Merkel, Macron e il Sud Europa: l'irlandese Donohoe presidente dell'Eurogruppo (Di giovedì 9 luglio 2020) A sorpresa l’irlandese Paschal Donohoe è il nuovo presidente dell’Eurogruppo, che succede al portoghese Mario Centeno dimessosi a giugno. Al secondo giro di votazioni tra i ministri dei 19 paesi dell’area euro, Donohoe batte la spagnola Nadia Calvino, che sembrava favorita nella corsa, sostenuta dai paesi del sud, l’Italia, la Spagna, il Portogallo, la Francia, i più colpiti dalla crisi economica scatenata dal covid e la Germania. L’elezione dell’irlandese segna un punto a favore dei piccoli paesi frugali del Nord, insieme ai baltici, contrari alla nomina di una spagnola a capo dell’Eurogruppo: insieme sono riusciti a battere i paesi più ... Leggi su huffingtonpost

HuffPostItalia : Sconfitti Merkel, Macron e il Sud Europa: l'irlandese Donohoe presidente dell'Eurogruppo - lisandeeer : RT @HuffPostItalia: Sconfitti Merkel, Macron e il Sud Europa: l'irlandese Donohoe presidente dell'Eurogruppo - allanpo22646751 : RT @HuffPostItalia: Sconfitti Merkel, Macron e il Sud Europa: l'irlandese Donohoe presidente dell'Eurogruppo - Mafara72 : RT @HuffPostItalia: Sconfitti Merkel, Macron e il Sud Europa: l'irlandese Donohoe presidente dell'Eurogruppo - HuffPostItalia : Sconfitti Merkel, Macron e il Sud Europa: l'irlandese Donohoe presidente dell'Eurogruppo -

Ultime Notizie dalla rete : Sconfitti Merkel

Rai News

Ieri la Merkel si è rivolta agli europarlamentari a Bruxelles per ... La cancelliera ha detto che, “con bugie e disinformazione la pandemia non si sconfigge. Nemmeno con l’odio o il malcontento.Per Giuseppe Conte è arrivato un brutto scherzo e proprio dalla persona di cui si fidava di più: Angela Merkel. Sbarcato nella penisola ... strappare un accordo che non lo vedesse completamente ...