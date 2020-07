Scomparsi: sta bene la 12enne di Gravina in Puglia, morto l’anziano salentino La ragazzina era dal fidanzato a Bisceglie (Di giovedì 9 luglio 2020) Nel Salento si è conclusa in maniera drammatica, ieri, la ricerca dell’ottantenne dato per scomparso il giorno prima. È stato trovato morto in una zoba di campagna. L’ultimo contatto con il figlio, al telefono, per dire che si era perso. La giornata di subbuglio di Gravina in Puglia, alla ricerca della dodicenne scomparsa, si è conclusa a Bisceglie. Si è conclusa bene. Lei era dal fidanzatino. Un paio di bugie alla mamma (e alla madre di lui) e si è ritagliata lo spazio per la trasferta nel nord barese. L'articolo Scomparsi: sta bene la 12enne di Gravina in Puglia, morto l’anziano salentino <span class="subtitle">La ... Leggi su noinotizie

Un amico di famiglia. Fidato, tanto che il piccolo Mauro lo chiamava ‘lo zio’. All’epoca dei fatti un giovane sui 30 anni, oggi sulla settantina. È con lui che il 20 giugno 1977, Mauro che aveva 6 ann ...

Il piccolo Mauro sparito nel '77. Ora il suo rapitore ha un nome

Si sta dipanado la nebbia attorno al giallo della sparizione di Mauro Romano, scomparso un pomeriggio di 43 anni fa da Racale, paesino della provincia di Lecce. Il pm della procura Stefania Mininni, ...

